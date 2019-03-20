В России разработали обучающую программу для врачей по диагностике рака новыми методами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Программа повышения квалификации врачей-урологов и врачей клинических лабораторий по ранней диагностике рака предстательной железы (РПЖ) новым для России методом - с применением молекулярно-генетических маркеров, - разработана российскими специалистами, набор первых слушателей уже открыт онлайн. Об этом в среду сообщила пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано", при поддержке которого разработан курс.

"Разработана программа повышения квалификации врачей-урологов и врачей клинических лабораторий по ранней диагностике РПЖ с применением молекулярно-генетических маркеров. Их использование приведет к значительному увеличению продолжительности и повышению качества жизни пациентов за счет раннего выявления рака предстательной железы, повысит качество медицинской помощи, снизит болезненность диагностических процедур, сократит расходы, связанные с диагностикой и лечением данной патологии", - говорится в сообщении.

Рак предстательной железы (РПЖ) - одно из самых распространенных злокачественных новообразований у мужчин старше 40 лет. В мире РПЖ занимает третье-четвертое место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Предложенный подход - диагностика с применением молекулярно-диагностических маркеров - для России новый, хотя в мире его применяют уже 15 лет. Так, методические рекомендации по его использованию выпущены в августе 2018 года, и не все урологи знают о новой возможности.

Разработанная при поддержке ФИОП образовательная программа содержит электронный учебный курс, рассчитанный на 72 часа. Курс включает теоретический блок и видео мастер-классы, состоит из четырех модулей: "Диагностика рака предстательной железы", "Молекулярно-генетические маркеры заболеваний простаты", "Интерпретация и оценка результатов молекулярно-генетических исследований", "Алгоритмы принятия решений по результатам молекулярно-генетических и иных неинвазивных исследований". Кроме того, программой предусмотрены очные семинары и практические занятия. До 1 апреля набор слушателей открыт на льготных условиях на сайте "ТестГена".

Авторами образовательного курса стали специалисты двух профильных учреждений Минздрава России: Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова и Казанской государственной медицинской академии. Заказчиком программы и технологическим партнером при ее реализации выступила российская компания "ТестГен", участником которой является Ульяновский наноцентр ULNANOTECH.

ООО "ТестГен" (Ульяновск) - разработчик и производитель генетических тест-систем для молекулярной диагностики. Основное направление разработок - неинвазивная диагностика состояния плода во время беременности, диагностика в онкологии, занимается производством и внедрением генетических тестов для определения рака простаты по моче "Проста-тест". С 2013 года является резидентом Ульяновского наноцентра.