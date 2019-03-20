{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Праздник огня в Валенсии. Как провожают зиму в Испании

Традиционный фестиваль Las Fallas завершился сжиганием огромных кукол
Фото {{sliderIndex+1}} из 11
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 11

Описание
© EPA-EFE/Kai Försterling
© EPA-EFE/ANA ESCOBAR
© EPA-EFE/Ana Escobar
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz
© AP Photo/Alberto Saiz

19 марта в Валенсии завершился традиционный народный фестиваль Las Fallas. Его главным событием является сожжение огромных самодельных скульптур.

Этот праздник восходит к традиции валенсийских столяров и плотников, которые накануне дня своего покровителя — святого Иосифа сжигали перед своими мастерскими ненужные куски фанеры, картона и других материалов.

С момента начала праздника и до церемонии сожжения каждый день на центральной площади города проходит пиротехническое шоу. Многие жители Валенсии одеваются в традиционные наряды. По улицам проходят около 300 оркестров, которые исполняют народные песни и танцы.

ВЦИОМ: более половины россиян верят в действенность закона о фейковых новостях
Согласно опросу, еще 29% респондентов считают, что количество недостоверной информации не изменится
Читать полностью