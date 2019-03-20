Праздник огня в Валенсии. Как провожают зиму в Испании

19 марта в Валенсии завершился традиционный народный фестиваль Las Fallas. Его главным событием является сожжение огромных самодельных скульптур.

Этот праздник восходит к традиции валенсийских столяров и плотников, которые накануне дня своего покровителя — святого Иосифа сжигали перед своими мастерскими ненужные куски фанеры, картона и других материалов.

С момента начала праздника и до церемонии сожжения каждый день на центральной площади города проходит пиротехническое шоу. Многие жители Валенсии одеваются в традиционные наряды. По улицам проходят около 300 оркестров, которые исполняют народные песни и танцы.