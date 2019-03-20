В России выбрали оператора проведения Всемирного конгресса шеф-поваров

КРАСНОГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Всемирный конгресс шеф-поваров, который впервые пройдет в России в 2020 году, будет организовывать группа компаний "Формика". Соответствующее соглашение подписали президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров Томас Гуглер и вице-президент "Формики" Антон Атрашкин в среду в рамках форума METRO EXPO 2019.

"Уверен, что конгресс, который пройдет в 2020 году в Санкт-Петербурге, будет незабываемым событием. Я желаю команде компании "Формика" удачи в организации этого масштабного проекта", - заявил Гуглер.

В свою очередь, Атрашкин выразил уверенность, что проведение Конгресса в Санкт-Петербурге даст толчок развитию гастрономического туризма в городе.

Всемирный конгресс шеф-поваров проводится каждые два года. Событие собирает ведущих шеф-поваров со всего мира, которые готовят местные национальные блюда и говорят о тенденциях отрасли.