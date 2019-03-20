Потерять телефон и не получить лайки. В США выяснили, чего боятся миллениалы

Маркетинговая компания OnePoll провела опрос среди миллениалов (людей, родившихся в 1981-2000 годах) о том, что вызывает у них стресс. Большинство (58%) респондентов считают, что в настоящее время поводов для беспокойства у них гораздо больше, чем прежде. Результаты опроса приводит газета Daily Mail.

"Стресс не является абстрактной проблемой - это серьезная проблема, которая не обязательно должна быть вызвана серьезным происшествием", - сказал Генри Винсенти, гендиректор компании Endoca, по заказу которой был проведен опрос.

В исследовании приняли участие 2 тыс. американцев в возрасте от 22 до 37 лет. Согласно результатам, 50% опрошенных самым стрессовым событием назвали потерю кошелька или кредитной карты, по 48% - пробки и ссоры с близкими. Далее следуют опоздание на работу (44%), потеря телефона (44%), а также медленный Wi-Fi (42%) и разряженная батарея телефона (40%).

Более трети опрошенных (39%) боятся забыть свои пароли, 38% респондентов беспокоятся из-за мошенничества с кредитными картами, а также из-за забытого зарядного устройства.

Почти 20% опрошенных ответили, что неполучение лайков в соцсетях вызывает у них больше стресса, чем спор с другом. Для 22% респондентов участие в первой вечеринке - более стрессовое событие, чем собеседование при приеме на работу.

В тоже время большинство (41%) респондентов рассказали, что справиться со стрессом им помогает сон, 36% предпочитают решать свои проблемы, а 33% делают упражнения для снятия стресса.