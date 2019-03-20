"Метрострой" объяснил причину протечек на новой станции "Беговая" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Постоянные протечки на станции метро "Беговая" на Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена обусловлены расположением станции в неоднородных водонасыщенных грунтах, однако объем поступающей воды не представляет угрозы для пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе генерального подрядчика по строительству городского метрополитена - ОАО "Метрострой".

"Станция "Беговая" располагается в неоднородных водонасыщенных грунтах, поэтому водопроявления на ней возникают систематически. По нашим данным, объем поступления воды на станции "Беговая" не превышает допустимых объемов, о чем говорит и продолжение эксплуатации станции <...> ОАО "Метрострой" продолжает выполнять гарантийные обязательства на данном объекте", - отметила собеседница агентства.

Как сообщил ТАСС представитель ГУП "Петербургский метрополитен", протечки на станции "Беговая" происходят регулярно.

В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск ГУП "Петербургский метрополитен" к Дирекции транспортного строительства (ДТС) с требованием устранить недостатки, допущенные при строительстве новых станций "Новокрестовская" и "Беговая". В частности, на них зафиксированы протечки, также выявлены нарушения при укладке декоративной плитки.

Станции "Новокрестовская" и "Беговая" являются продолжением Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская". Стоимость строительства объектов составила 36,8 млрд рублей.