Совет директоров "Эха Москвы" утвердил Венедиктова в должности главного редактора

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" переназначил Алексея Венедиктова на посту главного редактора. Об этом журналист в четверг написал в своем Telegram-канале.

"Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" назначил меня главным редактором еще на пять лет. Единогласно", - говорится в сообщении.

Ранее коллектив радиостанции большинством голосов высказался за переизбрание Венедиктова.

Алексей Венедиктов является главным редактором "Эхо Москвы" с 1998 года. Радиостанция впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером является холдинг "Газпром-медиа".