В Северной Осетии разработают программу развития горных территорий

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработают специальную программу развития горных территорий, чтобы остановить отток населения из горных районов, сообщил в среду журналистам глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Мы разрабатываем сейчас, и я думаю ближайшее время завершим разработку программы развития горных территорий нашей республики. Предусмотрены необходимые средства для того, чтобы возвращать жизнь в горные населенные пункты. Для того, чтобы, во-первых, остановить отток населения, который на сегодняшний день существует в высокогорных населенных пунктах и, конечно, постараемся привлечь дополнительно тех, кто покинул ранее свои родовые селения", - сказал Битаров.

По его словам, для развития горных территорий Минкавказ разрабатывает закон, который поднимет эту проблему на федеральный уровень.

"Сейчас Минкавказ проделало и проделывает огромную работу для того, чтобы появился закон федеральный о горных территориях, который придаст уже федеральный импульс тем программам, которые имеются в регионах и, конечно же, это будет способствовать более активному развитию горных территорий", - добавил глава региона.