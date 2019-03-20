Власти Петербурга намерены развивать центр города с учетом требований ЮНЕСКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с экспертами ЮНЕСКО в среду отметил, что власти субъекта РФ планируют развивать инфраструктуру в исторической части города, но будут делать это с учетом требований по охране памятников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Консультативная миссия ЮНЕСКО по инициативе властей субъекта посетила город для оценки сохранности объекта Всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников". По данным пресс-службы, Беглов в беседе с экспертами миссии Анной Сидоренко и Джадом Табетом подчеркнул, что в историческом центре города, который требует бережного отношения, живет и работает значительная часть населения, и эта территория тоже должна развиваться - нужно создавать общественные зоны, соцучреждения, парковки.

"Петербуржцы требуют, чтобы в их районах развивались все сферы жизни. При всей нашей урбанизации мы будем делать все возможное, чтобы сохранить культурное наследие", - привела пресс-служба слова Беглова.

Он отметил, что власти Петербурга открыты для взаимодействия, готовы вести предметное обсуждение по всем вопросам, связанным с сохранением культурного наследия и могут поделиться опытом в этой сфере. Также в городе много общественных организаций, которые занимаются вопросами сохранения исторического центра.

В свою очередь Табет выразил мнение, что развитие городской среды необходимо.

"Санкт-Петербург - город уникальный, разнообразный. Его нельзя уместить в какие-то рамки, загнать в ящик, где он не будет развиваться. Но все изменения в городе должны иметь хорошее управление", - цитирует его пресс-служба.

Объект Всемирного наследия

Объект "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников" площадью около 4 тыс. га был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году. В его границы входит исторический центр Петербурга, дворцово-парковые ансамбли пригородов - Петергофа, Пушкина (Царского Села), Павловска, а также многочисленные исторические усадьбы, в том числе расположенные на территории Ленинградской области.

В 2015 году по рекомендации Комитета всемирного наследия был сформирован Координационный совет по вопросам сохранения исторического центра Санкт-Петербурга. В его состав входят представители минкультуры, администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эксперты.