В Роскачестве составили рейтинг проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing, ICRT) провели исследование 93 моделей проводных наушников.

"Для оценки качества системы передачи звукового сигнала, прочности наушников и их функциональности использовалось специальное оборудование. А качество самого звучания и удобство устройства испытывали непосредственно эксперты - потому что техника просто не способна на такую оценку", - говорится в сообщении Роскачества. Также при исследовании оценивалось удобство наушников.

Первое место заняли Sennheiser HD 630VB (это единственные наушники, которые набрали максимальный балл по качеству звука), второе - Bose SoundSport (iOs), третье - Sennheiser Urbanite I XL. В рейтинг также попала продукция Monster, Jabra, Jaybird, Skullcandy, Plantronics, Motorola, Google, Marshall, AfterShokz и другие.

Как отмечается, профессиональные (студийные) наушники, которые требуют применения стационарных усилителей и чаще всего не предназначены для портативного использования, в исследование не вошли.

Тестирование наушников проводилось в аккредитованной лаборатории в Лондоне, работающей по стандарту ISO 17025 (норма качества, принятая Международной организацией по стандартизации).

В январе Роскачество опубликовало результаты тестирования 84 пар беспроводных Bluetooth-наушников. В топ-10 попали Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC, Sony MDR-100ABN, Sennheiser RS175, Sennheiser RS 165, AKG N60NC Wireless, Sony WI-1000X, AKG K845BT, Sennheiser CX 7.00BT и Sennheiser PXC 550.

Безопасность использования

Врачи предупреждают, что вне зависимости от характеристик наушников, при неправильном использовании они могут причинить вред здоровью. Специалисты рекомендуют слушать музыку в наушниках не более трех часов в день, максимум - два часа подряд, причем не на максимальной громкости.