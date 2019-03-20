Всероссийский открытый урок "Ура! Мультики!" пройдет 21 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с порталом "Проектория" в четверг проведет открытый урок "Ура! Мультики!", посвященный профессиям в сфере анимации. Все желающие смогут посмотреть трансляцию урока, сообщает пресс-служба портала.

"В ходе лекции слушатели узнают о том, какой путь проходит мультфильм от задумки до встречи со зрителем, кто разрабатывает, рисует и озвучивает любимых героев, а также как сделать анимационную ленту, которая попадет в топы просмотров. Посмотреть открытый урок в прямом эфире можно будет на портале "Проектория", группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через личные кабинеты образовательных организаций. В режиме телемоста к трансляции присоединятся ребята из Челябинска, Барнаула, Перми и Рязани," - говорится в сообщении.

Модератором урока станет теле- и радиоведущий Антон Комолов, спикерами - представители проекта студии "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" продюсер Дмитрий Ловейко, художественный руководитель проекта Денис Червяцов и аниматор Петр Барков.

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина рассказала ТАСС, почему открытый урок посвящен именно теме анимации. "У нас состоялось уже 12 открытых уроков, посвященных самым разным индустриям: медицине, сельскому хозяйству, космосу, архитектуре и градостроительству. Мы собрали за это время на портале "Проектория" больше 500 востребованных профессий. Но ребята стали жаловаться, что профессии эти в основном технические, а им хочется познакомиться с современными творческими специальностями. Когда мы стали думать на эту тему, выбор анимационной индустрии оказался самым очевидным", - сказала она.

Потехина подчеркнула, что анимационный контент является самым просматриваемым в интернете и в этой сфере Россию можно назвать одним из лидеров.

"В топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube вошел наш отечественный мультфильм "Маша и Медведь". Одна только его серия "Маша плюс каша" набрала больше 3,5 млрд просмотров, а всего сериал посмотрели больше 44 млрд раз, поэтому гостем нашего урока про мультипликацию станет анимационная студия "Анимаккорд". Ребятам расскажут, какие профессии нужны для того, чтобы сначала придумать мультфильм, потом нарисовать и оживить его героев, а потом завоевать с этим фильмом мир", - добавила заместитель министра.

Открытые уроки

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин. Трансляции мероприятий форума набрали в социальных сетях более 11 млн просмотров.

В этом году открытые уроки для российских школьников будут проходить дважды в месяц по четвергам в 13:00 мск. Предыдущие всероссийские открытые уроки "Проснулся утром - убери свою планету" и "Менделеев? Элементарно!" набрали в социальных сетях более 7,5 млн просмотров.