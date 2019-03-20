В Берлине открылся монумент в память об антифашисте Мартине Нимёллере

БЕРЛИН, 21 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Церемония открытия скульптурной композиции в память об антифашисте, узнике нацистских концлагерей пасторе Мартине Нимёллере состоялась в среду вечером в германской столице. Она прошла в стенах Российского центра науки и культуры (РЦНК, "Русский дом") в рамках международного культурно-просветительского Марафона Победы, передает корреспондент ТАСС.

Монумент создан российским скульптором Марком Шубом по инициативе члена Попечительского совета Марафона Соломона Люстигера и Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса. На монументе написаны знаменитые слова Нимёллера "Когда они пришли...", в которых содержится попытка объяснить бездействие немецких интеллектуалов в свете прихода к власти нацистов.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, выступая на открытии монумента, напомнила, что Нимёллер, протестантский пастор, "вошел в историю своей проповедью, произнесенной им в 1937 году перед паствой, в которой призвал к открытому неповиновению Гитлеру". Расплата не заставила себя долго ждать, и спустя короткое время он был задержан и впоследствии оказался в концлагерях, в том числе в Дахау.

"Мартин Нимёллер - выдающийся гуманист своего времени, масштабная личность, - сказала глава Россотрудничества. - Именно таких людей остро не хватает сейчас". "В наш век глобализации, когда границы прозрачны, мы не можем сослаться на то, что нас не касается происходящее у соседей. Напряженность последних лет в мировых делах вызывает большую тревогу, и только совместными усилиями, активно продвигая идею миротворчества, мы можем добиться эффекта и способствовать упрочению мира", - считает Митрофанова. "Убеждена, что эта скульптурная композиция станет напоминанием о важности сохранения мира", - подытожила она.

Каждый такой человек на счету

Художественный руководитель Марафона Победы Ирина Горюнова, со своей стороны, отметила, что высказывание Нимёллера "Когда они пришли..." "актуально как никогда". "Это стало девизом всей нашей деятельности, - подчеркнула она. - Ведь эта фраза звучит почти всегда в исполнении наших выдающихся мастеров культуры разных стран на разных языках".

В русском переводе высказывание Нимёллера передают следующим образом: "Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал- демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать".

"Мы снова живем в турбулентные времена, и людей, которые могут, как пастор Нимёллер, сказать, что мы готовы оставаться друзьями, несмотря ни на что, остается все меньше, - заметил Соломон Люстигер в беседе с корр. ТАСС. - Мы должны сохранять память о таких людях. Они есть у каждой нации". "Сегодня они нужны, и каждый такой человек на счету", - добавил он.

Скульптурная композиция, как ожидается, будет передана в дар народу Германии и установлена в строящемся в Берлине Храме трех религий "House of One".