Фильм-концерт "Союзники Великой Победы" прошел в Берлине в рамках Марафона Победы

БЕРЛИН, 21 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Фильм-концерт "Союзники Великой Победы. Музыкальная история" состоялся в среду вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК, "Русский дом") в Берлине в рамках международного культурно-просветительского Марафона Победы, передает корреспондент ТАСС. Его программа является сочетанием советской музыки, поэзии и песен Великой Отечественной в джазовой интерпретации, американских хитов 1940-х годов, песен из репертуара Эдит Пиаф, документальных архивных видеоматериалов, шедевров мирового кинематографа.

На сцене выступил Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. В концерте приняли участие джазовый музыкант и певец Олег Аккуратов, народный артист России, композитор Михаил Глуз, лауреаты международных конкурсов Ярослава Симонова, Виктория Лазарева.

Музыкальную программу дополняли видеоряды, разделенные на определенные тематические блоки. В частности, один из них был посвящен полководцам Второй мировой войны - маршалу Победы Георгию Жукову, Шарлю де Голлю и Дуайту Эйзенхауэру. Самые драматичные кадры - депортация евреев, невинные жертвы войны, ожидание матерью сына и другие - в сочетании с печальной музыкой трогали некоторых зрителей до слез. По окончании концерта зал стоя аплодировал артистам.

Перед концертом глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова напомнила, что Марафон Победы "является масштабным проектом, направленным на представление зарубежной аудитории богатства и многогранности российской культуры". Программа концерта, по ее словам, состоит "из всего того, что способно пробудить эмоции, а вместе с ними и память".

Культурные связи особенно актуальны

"В современных условиях, когда дипломатические усилия намеренно ограничиваются, особенную актуальность приобретает культура как инструмент народной дипломатии", - заявила глава Россотрудничества. Это особенно востребовано сейчас, когда наблюдается новый виток напряженности в мире, заметила она. "Очень хочется, чтобы культура стала тем важным мостом в отношениях между людьми, между нашими странами", - добавила Митрофанова.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, со своей стороны, заметил, что после Великой Отечественной войны и всех испытаний российский народ "все же нашел в себе мужество и силы нащупать вместе с немцами пути взаимодействия". "Это был смелый шаг, который дался не сразу и долго вызревал в сознании людей, у которых почти в каждой семье были погибшие", - подчеркнул он.

"Мы сочли возможным пожать немцам руку над могилами. Я думаю, что это одно из величайших достижений российско- германских отношений после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны", - считает дипломат. Он указал на то, что за захоронениями советских солдат в Германии и немецких солдат в России всегда осуществляется надлежащий уход и контроль.

"Разумеется, культура - это тот важный мост и каркас, который также сближает русских и немцев, - сказал Нечаев. - Немцы хорошо знают нашу культуру, веками изучали и понимают ее, она здесь очень востребована".

22 марта концерт, посвященный теме союзничества в годы Второй мировой войны, пройдет в Праге, 25 марта - в Вене, 27 марта - в Будапеште. Как сообщила корр. ТАСС художественный руководитель Марафона Победы Ирина Горюнова, в столицах Австрии и Венгрии его программа отличается, она носит название "Мужество помнить!", большой блок будет посвящен теме Холокоста.