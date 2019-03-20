Москалькова планирует поездку в США на одну из секций Генассамблеи ООН

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует поездку в США на секцию Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам пожилых людей. Об этом она сообщила в четверг журналистам.

"Да, она [поездка] планируется, на Генассамблее ООН на одной из секций будет рассматриваться вопрос о защите прав пожилых людей. Я приглашена на этот форум", - сказала она, не уточнив даты планируемого визита.

Отвечая на вопрос, планирует ли она посетить Константина Ярошенко и других граждан РФ, которые находятся в тюрьмах США, Москалькова заметила, что они все находятся на разных территориях.

"Насколько моя география и поездка позволит это сделать", - добавила она.