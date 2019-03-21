Глава Якутии заявил, что права законопослушных мигрантов в регионе продолжат соблюдаться

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что находящиеся в республике мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под защитой российских законов и не будут ущемлены в правах. Он написал об этом на своей странице в соцсети Instagram на фоне широкого общественного резонанса после изнасилования местной жительницы, как предполагается, выходцами из Средней Азии.

Глава региона подчеркнул, что предпринимаемые правоохранительными и надзорными органами усиленные меры касаются исключительно нелегального бизнеса и нелегальной миграции. "Законопослушные предприниматели не будут ущемлены в правах. Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена", - отметил Николаев.

Он выразил уверенность в том, что многонациональный народ Якутии не даст себя втянуть в игры сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки в стране. "Истерия, нагнетаемая сейчас некоторыми неадекватными пользователями соцсетей о якобы погромах и транспортном коллапсе, не соответствует действительности. Стройки, транспорт, торговые центры во всех районах республики работают в штатном режиме. Ситуация в столице, после задержания пары провокаторов, тоже стабильная", - написал он.

СК РФ 17 марта возбудил уголовные дела по статьям "Похищение человека", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору". Всего по делу проходят три человека. Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска, а также соучастники в похищении граждане Киргизии арестованы.