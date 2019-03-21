Роспотребнадзор проверяет три компании в Приморье в связи с повышением концентрации пыли

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Отдел управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проводит внеплановые проверки трех стивидорных компаний в поселке Врангель под Находкой, где было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида кремния. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации Находки.

В 2017 году через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, что вызывает многочисленные жалобы населения.

"По факту несоответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха в мониторинговой точке территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Находке проводятся внеплановые выездные проверки с организацией дополнительного лабораторного контроля в отношении трех предприятий, занятых перегрузкой угля, в зоне влияния которых находится данная точка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверки проводятся в отношении АО "Восточный порт", ООО "Восточная стивидорная компания" и ООО "Восточно-Уральский терминал". Ранее мониторинг атмосферного воздуха в поселке Врангель зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации пыли с содержанием двуокиси кремния на 20%. Концентрация составила 0,73 мг/куб. м при норме 0,5 мг/куб. м. Как отмечается в сообщении, это первый неудовлетворительный результат в микрорайоне Врангель за 2019 год.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась. Вопрос об этом поднял во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным житель Находки. В местном порту сейчас работает несколько перегрузочных терминалов.

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Согласно документам, стивидоры обязались направить более 1,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет на экологические мероприятия, чтобы бороться с проблемой распространения угольной пыли. В числе этих мероприятий - автоматизированный мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод на территориях угольных складов, внедрение водяных и снеговых пушек, применение пылеулавливающих реагентов, регулярная очистка территорий складов и проезжей части от угольной пыли.