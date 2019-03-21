Восемь новых краснокнижных пингвинов Гумбольдта появилось в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Численность занесенных в красную книгу пингвинов Гумбольдта в Приморском океанариуме пополнилась восемью новыми птицами, сообщает в четверг пресс-служба учреждения. Теперь в "Полярном мире" живет 14 пингвинов.

"Восемь новых пингвинов Гумбольдта успешно прошли карантин и переехали в экспозицию "Полярный мир" океанариума. Сейчас они привыкают к незнакомой обстановке нового дома, условия в котором максимально приближены к природным. Знакомство со старожилами прошло в теплой, дружеской обстановке - птицы сразу перемешались и образовали общую стаю", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, птицы прибыли во Владивосток из Словакии. Этот вид находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу. При этом птицы хорошо размножаются в неволе, так что сотрудники океанариума надеются, что приморская группа тоже скоро начнет расти.

"Сейчас в экспозиции живут 14 пингвинов - семь мальчиков и семь девочек. Пингвины Гумбольдта - социальные птицы, поэтому увеличение группы комфортно как для старожилов, так и для новичков. Практически все пингвины уже полиняли и "надели" взрослое оперение, только трое пока остаются в ювенильной окраске", - сообщается в релизе.

Каждый пингвин в день съедает 900 г рыбы корюшки и мойвы. У морских птиц Приморского океанариума трехразовое питание, также пингвинам дается специальный комплекс витаминов, необходимый для поддержания иммунитета.