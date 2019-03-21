Гонка "Берингия" на Камчатке не может продолжить движение из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 марта. /ТАСС/. Участники гонки на собачьих упряжках "Берингия" третьи сутки не могут продолжить соревнования из-за череды циклонов, бушующих над Камчаткой, сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете гонки.

"Берингия" третьи сутки остаётся в поселке Ивашка Карагинского района из-за неблагоприятных метеоусловий на маршруте. Прогноз также неутешительный: на смену бушующему в северных районах Камчатки циклону в пятницу должен подойти еще один атмосферный вихрь", - сообщили в оргкомитете гонки, добавив, что решение о возобновлении соревнований будет принято при безопасной для каюров и гонщиков погоде.

В оргкомитете сообщили, что запас продуктов, топлива и кормов для собак в поселке Ивашка достаточен для долгого ожидания. "Используя вынужденный простой в соревнованиях, ветеринары гонки оказывают помощь домашним питомцам в поселке Ивашка. Уже проведено две операции, в том числе одна - по удалению опухоли. Штатного ветеринара в отдаленном национальном поселке нет", - сообщили в оргкомитете гонки.

"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров в возрасте от 18 до 59 лет. Семеро из них сошли с дистанции из-за сложностей с упряжками. Гонку продолжают 11 каюров из Москвы, Камчатского края и Карелии.

Гонка проходит через в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам предстоит провести упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Всего упряжкам предстоит пройти порядка 1,4 тыс. км пути. Планируется, что финишируют каюры в конце марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы "Берингия-90" составляла 250 км. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018", протяженностью 2101 км включена в Книгу рекордов России, как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.