Две школы и два детсада построят в Забайкалье благодаря дальневосточной субсидии

ЧИТА, 21 марта. /ТАСС/. Две школы и два детских сада построят в Забайкальском крае благодаря дальневосточной субсидии, сообщил в четверг врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время проходящего в Чите в четверг "Прямого разговора" с жителями региона.

На прошлой неделе в Москве правительственная подкомиссия одобрила дополнительное выделение 29 млрд рублей для строительства социальных объектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). По словам вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в первую очередь средства пойдут в Забайкальский край и Бурятию. До 2021 года Забайкальский край получит 9,4 млрд рублей.

"Правительственная комиссия утвердила наш план социального развития. Планируется строительство школы-детсада в поселке Могзон, школы в поселке Баляга, двух детских садов в Чите. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт 14 школ и детских садов", - сказал Осипов, отметив, что на эти цели будет выделен 2,1 млрд рублей.

Ранее Осипов сообщал, что средства дальневосточной субсидии пойдут на реализацию до 2021 года 72 мероприятий в Забайкальском крае. Уже в этом году регион получит на это 3,4 млрд рублей.

Кроме того, благодаря субсидии планируется провести капитальный ремонт медицинских учреждений, построить шесть сельских культурно-досуговых центров и 40 фельдшерско-акушерских пунктов, спроектировать туберкулезную больницу со стационаром на 250 коек и краевую детскую клиническую больницу. Осипов добавил, что также планируется приобрести 52 автомобиля скорой помощи, купить служебное жилье для бюджетных работников. Уже в этом году в регионе оборудуют около 400 спортивных и детских площадок, начнется благоустройство населенных пунктов.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федерального округа. На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.