СМИ: для бездомного 8-летнего чемпиона по шахматам из Нью-Йорка собрали $178 тыс.

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Восьмилетний беженец из Нигерии Тани Адвевуми после победы на чемпионате штата Нью-Йорк по шахматам в своей возрастной категории привлек внимание многих американцев и уже получил от них помощь, которая позволит ему продолжить занятия древней игрой. Как сообщила газета The New York Times, десятки людей начали направлять пожертвования семье юного шахматиста, которая благодаря этому смогла перебраться из городского приюта для бездомных в арендованную квартиру.

О жизни чемпиона среди учащихся третьих классов, оказавшегося в нью-йоркском приюте, стало известно на прошлой неделе тоже из публикации The New York Times. И сразу же после этого, буквально за три дня, сочувствующие собрали с помощью сайта GoFundMe для семьи Адвевуми более $178 тыс. Этих денег африканским беженцам хватит на то, чтобы в течение достаточно длительного времени арендовать квартиру.

Семья Адвевуми бежала с севера Нигерии в 2017 году из-за нападений радикальной группировки "Боко харам" на христиан. Ребенок приехал с родителями и старшим братом в Нью-Йорк чуть больше года назад, и местная церковь помогла им поселиться в приюте для бездомных. Мальчика направили в местную начальную школу, где он стал посещать шахматный кружок, проявив не только интерес, но и большие способности к этой игре. По просьбе его матери руководство кружка сделало для Тани исключение и не стало брать с него плату за занятия.

Специалисты уже обратили внимание, что юный шахматист придерживается активного стиля игры и готов иногда идти на риск. Газета рассказала, что во время чемпионата штата Нью-Йорк среди школьников в одной из партий он пожертвовал слона, разменяв его на пешку. Наблюдавшие за ходом игры тренеры были озадачены таким решением и с помощью компьютера быстро проанализировали положение, сложившееся на доске. К их изумлению программа подтвердила, что такой неравноценный обмен через несколько ходов даст Тани преимущество над соперником. Теперь юный шахматист готовится к чемпионату страны среди учащихся младших классов, который пройдет в мае 2019 года.

Как сообщила The New York Times, рассмотрение американскими властями вопроса о предоставлении официального статуса беженцев нигерийской семье назначено на август 2019 года. Если Тани и его семья получат такой статус, то смогут остаться на территории США и рассчитывать на помощь со стороны государства.