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Суд 12 апреля начнет рассматривать иск ФСБ к "Новой газете" о защите репутации

В иске ФСБ требует от издания удалить две статьи, а также опровергнуть содержащиеся в них сведения

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 12 апреля приступит к рассмотрению иска ФСБ к "Новой газете" о защите репутации в связи с рядом статей о задержанном в Магнитогорске мигранте. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение иска ФСБ к "Новой газете" назначено на 12 апреля", - сказала представитель суда.

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В иске ФСБ требует от издания удалить две статьи и опровергнуть содержащиеся в них сведения. Речь идет о статьях "Прокуратура: заявивший о пытках в полиции Магнитогорска мигрант "отказался от своих слов". Но ведь он говорил о пытках в ФСБ" и "Хуснидин должен признаться, что взорвал дом".

Ранее в МВД России сообщили, что мужчина был задержан за участие в массовых беспорядках в городе Оше по запросу Киргизии.

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