Суд 12 апреля начнет рассматривать иск ФСБ к "Новой газете" о защите репутации

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 12 апреля приступит к рассмотрению иска ФСБ к "Новой газете" о защите репутации в связи с рядом статей о задержанном в Магнитогорске мигранте. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение иска ФСБ к "Новой газете" назначено на 12 апреля", - сказала представитель суда.