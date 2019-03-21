Суд 12 апреля начнет рассматривать иск ФСБ к "Новой газете" о защите репутации

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 12 апреля приступит к рассмотрению иска ФСБ к "Новой газете" о защите репутации в связи с рядом статей о задержанном в Магнитогорске мигранте. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Рассмотрение иска ФСБ к "Новой газете" назначено на 12 апреля", - сказала представитель суда.
В иске ФСБ требует от издания удалить две статьи и опровергнуть содержащиеся в них сведения. Речь идет о статьях "Прокуратура: заявивший о пытках в полиции Магнитогорска мигрант "отказался от своих слов". Но ведь он говорил о пытках в ФСБ" и "Хуснидин должен признаться, что взорвал дом".
Ранее в МВД России сообщили, что мужчина был задержан за участие в массовых беспорядках в городе Оше по запросу Киргизии.