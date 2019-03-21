Модель парусника Tonnant продали на аукционе за рекордные €62 тыс.

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Модель французского 80-пушечного линейного, парусного корабля Tonnant продана на аукционе в городе Рен (административный центр региона Бретань) за €62 тыс. Это, как сообщила газета Ouest France , рекордная сумма из когда-либо предложенных за подобные модели.

По данным издания, покупателем стал Морской музей Бордо, которому удалось заполучить этот лот в упорной борьбе с неким частным французским коллекционером.

Модель изготовили в начале XIX века десять французских моряков, служившие на этом корабле и попавшие в плен к британцам при битве на Ниле. По словам эксперта Филиппа Неве, создавая мини-корабль, моряки просто хотели скоротать время в плену. Приобретение модели длиной 85 см стало, по мнению автора публикации в Ouest France, "проявлением уважения музея ко всем французским узникам Наполеоновских войн, захваченных англичанами".

Tonnant был построен в 1789 году и первоначально входил в состав французского военного флота. Однако в 1798 году он был захвачен при битве на Ниле и вошел в состав британского флота, сохранив свое прежнее название. Tonnant участвовал во множестве знаменитых морских сражений, в том числе в битве при Трафальгаре. В 1818 году его отправили в резерв, а тремя годами позже демонтировали