Главный военный прокурор отметил роль Росгвардии в охране правопорядка на ЧМ-2018

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный военный прокурор России Валерий Петров отметил роль Росгвардии в обеспечении правопорядка в ходе прошедшего в минувшем году чемпионата мира по футболу в России.

"Налаженное рабочее взаимодействие с Федеральной службой войск национальной гвардии способствовало проведению на высоком уровне мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в ходе чемпионата мира по футболу", - заявил он на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры по итогам работы в 2018 году.

Кроме того, отметил Петров, "совместно с МЧС выработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование организации деятельности ведомства".