Жизнь инспекторов российских заповедников будут страховать за счет государства

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Страхование жизни для государственных инспекторов, работающих на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), планируется сделать обязательным и проводить за счет бюджета, сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексей Титовский в четверг на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

"[Предполагается] изменение законодательства в пользу повышения социальных гарантий государственных инспекторов, включая обязательное страхование жизни. Поправки в закон уже находятся в значительной степени проработки, они уже направлены на согласование", - сказал Титовский. Он сказал ТАСС, что страхование планируется оплачивать за счет бюджета.

По его данным, работа инспектора сопряжена с определенными рисками, но сейчас страхование проводится не для всех, в том числе решение этого вопроса остается за учреждениями. "Мы хотим это сделать обязательным, чтобы каждый инспектор был защищен в силу закона, чтобы была определена сумма компенсации, если произойдет какое-либо ЧП, будет причинен вред здоровью. Безусловно, он [инспектор] должен быть защищен государством. Поэтому наша задача - подготовить этот законопроект, выпустить его и дать возможность инспекторскому составу в полную силу работать на своих территориях", - пояснил директор департамента.

Он добавил, что также завершается оформление документов, которые позволят инспекторам по всей стране получить современную форму, оружие, спецсредства для работы. При этом в Минприроды готовы учесть пожелание самих инспекторов к набору снаряжения. Методическую помощь в переоснащении служб ООПТ оказывает концерн "Калашников", и несколько инспекторов уже прошли обучение на его базе. "Если эта практика будет вами, коллеги, одобрена, оценена как эффективная, то мы ее будем продолжать", - отметил Титовский.

По его словам, также продолжится повышение зарплаты инспекторов, будут предприниматься другие меры для повышения престижа этой профессии. Согласно материалам доклада, в настоящее время в России порядка 4 тыс. государственных инспекторов ООПТ.