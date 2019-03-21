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Гидрометцентр не рекомендует до конца майских праздников приступать к работам в огороде

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд не исключил вероятность заморозков в первой декаде мая
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россиянам не стоит начинать работы в своем огороде на даче до окончания майских праздников. Об этом журналистам в четверг сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Судя по нашим расчетам, не стоит увлекаться посадками на огороде в первой декаде мая и на майские праздники, потому что в это время бывают заморозки. Не до минус 20, конечно, но все же", - сказал он.

При этом теплую погоду до 13-15 градусов в Москве стоит ожидать не раньше середины апреля, напомнил Вильфанд.

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