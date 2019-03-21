Госдума в I чтении поддержала замену административного ареста на штраф для беременных

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении проект закона, которым предоставляется возможность замены административного наказания в виде ареста на штраф в размере до 2,5 тыс. рублей для беременных, матерей малолетних детей и инвалидов первой и второй групп, находящихся под надзором.

"Законопроектом вносится изменение в норму, предусматривающую административную ответственность в виде обязательных работ на срок до 40 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток за повторное в течение одного года несоблюдение ограничений лицом, в отношении которого установлен надзор. Если в отношении виновного в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) не могут применяться обязательные работы или административный арест, то на него налагается штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей", - говорится в сопроводительных документах.

В соответствии с КоАП РФ арест и обязательные работы не могут применяться к беременным, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех (в случае обязательных работ) или до 14 лет, и инвалидам I и II групп, что "позволяет указанным лицам, состоящим под административным надзором, избегать ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частью 3 ст. 19.24 КоАП РФ ("Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре")".

Как пояснил на заседании замглавы МВД РФ Игорь Зубов, "по стране за 2017 год по рассматриваемому составу было прекращено 904 таких дела, за девять месяцев прошлого года - 740". "Всего по стране около 100 тыс. поднадзорных, прекращается в среднем около тысячи дел по таким показателям", - добавил Зубов.

По его словам, принятие законопроекта необходимо для "устранения пробелов законодательства".