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В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах весной и в начале лета

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в европейской части страны погода в мае будет около нормы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Погода в мае на европейской части РФ будет в пределах, а в некоторых регионах - теплее климатической нормы. Об этом журналистам в четверг сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Май на территории европейской части страны будет около нормы, а на северо-востоке европейской части страны, в Уральском и Сибирском федеральных округах, ожидается отклонение от нормы со знаком плюс", - сказал он.

В апреле температура будет выше обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, избыток осадков в этом месяце ожидается в Сибирском и Восточном федеральных округах, добавил он. В июне теплее обычного будет в Сибирском и Уральском федеральном округах, также там будет наблюдаться дефицит осадков, отметил Вильфанд.

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РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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