Минприроды планирует облегчить правила землепользования для живущих в границах ООПТ

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ намерено скорректировать правила пользования землей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) для жителей населенных пунктов, которые находятся в границах ООПТ. При этом корректировки не должны повлечь ущерба для заповедных территорий, сообщил ТАСС в четверг директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексей Титовский в рамках Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

"Для населенных пунктов, которые расположены в пределах национальных парков, есть определенные ограничения, связанные со строительством, с хозяйственной деятельностью - например, чтобы что-то построить, нужно заранее подать уведомление, получить разрешение, и не всем людям это нравится. Есть ограничения с оборотом земли, человек не может продать или обменять свое имущество. Конечно, люди негодуют, и наша задача - решить эти проблемы", - пояснил Титовский.

Он добавил, что при этом жители подобных населенных пунктов имеют ряд преимуществ: вход на заповедную территорию для них бесплатный, разрешен сбор грибов и ягод, в некоторых поселениях предоставляется бесплатная древесина для строительства и ремонта домов. При корректировке требований такие особые условия планируется сохранить.

Выступая на конференции, чиновник сообщил, что сейчас в границах ООПТ в разных регионах страны расположены более 600 населенных пунктов, в которых проживают около 1,5 млн человек.

"Надо сохранять хрупкий баланс между развитием страны, населенных пунктов и сохранением наших заповедных территорий. Этот вопрос надо решить безболезненно для наших заповедных территорий", - резюмировал он.