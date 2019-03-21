Житель Хабаровского края застрелил тигра, забравшегося в его сарай

ТАСС, 21 марта. Житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил самца тигра, забравшегося на частную территорию и убившего находившуюся в сарае корову. Сотрудники полиции начали доследственную проверку, специалисты Комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов региона устанавливают обстоятельства трагедии, сообщила в четверг ТАСС пресс-служба Центра амурского тигра.

"Житель поселка Золотой услышал рев коровы в сарае и пошел проверить, все ли в порядке. В сарае он обнаружил тигра и задавленную им корову. По словам мужчины, завидев его, тигр сделал резкий выпад в его сторону, обороняясь, мужчина ударил хищника вилами. После этого он сходил в дом за ружьем и снова отправился в сарай, с его слов, он попытался отпугнуть хищника, но тот снова кинулся, и мужчина, опасаясь за свою жизнь, выстрелил в него из ружья", - передает пресс-служба со ссылкой на начальника отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрия Колпака.

По информации Центра, прибывшие сотрудники полиции и специалисты министерства осмотрели место происшествия и опросили гражданина. По факту гибели тигра проводится доследственная проверка. Сейчас тело хищника доставлено в поселок Переяславка, в скором времени его отправят в Уссурийск для проведения экспертизы.