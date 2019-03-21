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Власти Варшавы хотят забрать у антикваров скульптуру в честь польско-советской дружбы

Статую демонтировали из холла Дворца культуры и науки в Варшаве во время борьбы с советским прошлым в 1992 году

ВАРШАВА, 21 марта. /ТАСС/. Руководство принадлежащего варшавской мэрии Дворца культуры и науки хочет вернуть в свое владение попавшую в частные руки в 1990-е годы, а сейчас выставленную антикварами на торги скульптуру, посвященную польско-советской дружбе. О судьбе арт-объекта сообщило издание Gazeta Wyborcza.

Скульптура представляет собой фигуры двух мужчин - граждан СССР и Польши, которые в дружеском объятии с верой и надеждой смотрят в будущее. Их создала известная польская скульптор Алина Шапочников. В 1992 году, на волне борьбы со всем советским, установленную во во Дворце культуры и науки скульптуру решили демонтировать и уничтожить. Работы произвела строительная фирма Збигнева Богуша, и саму статую предприниматель получил в качестве оплаты за свой труд. Вместо того, чтобы продать ее по цене лома, Богуш сохранил ее на складе. За годы небрежного хранения фигуры лишились рук и флага, который они держали. Сейчас стоимость скульптуры оценивается в 600-900 тысяч злотых ($162-243 тыс.), и известная антикварная фирма - Аукционный дом "Деса уникум" - выставляет ее на торги.

После объявления о предстоящих торгах скульптурой заинтересовались власти Варшавы и руководство Дворца культуры и науки. Они утверждают, что это творение по-прежнему принадлежит городу, а бывший директор не имел права никому его отдавать. Антиквары же утверждают, что владелец скульптуры законным образом стал ее обладателем, так как Дворец отказался от нее в 1989 году.

Дворец культуры и науки в Варшаве - копия семи московских высоток, подаренная Польше Советским Союзом после Второй мировой войны. Он возвышается в самом центре польской столицы, оставаясь самым высоким в городе зданием (237 метров), известной достопримечательностью и ориентиром. Дворец культуры возвели в 1952 - 1955 годы силами 3,5 тыс. советских строителей на месте кварталов, уничтоженных во время Второй мировой войны. Скульптуру авторства Алины Шапочников установили в главном холле в 1955 году.

В разные годы в периоды охлаждения российско-польских отношений в Варшаве возвращаются к дискуссии о сносе этого монументального строения. В 2007 году здание было внесено в список памятников архитектуры, которые охраняются законом и не могут быть демонтированы просто так. Это можно сделать только в случае, если строение разрушено настолько, что "утратило свою историческую, художественную или научную ценность", или же если появятся "новые выводы исследователей", ставящие под сомнение его ценность.

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