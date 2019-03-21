ФАДН помогает властям Якутии погасить волнения после громкого преступления мигранта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) помогают властям Якутии погасить общественные волнения после преступления, в совершении которого подозреваются мигранты. Об этом сообщил журналистам руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Ранее сообщалось, что в Якутске состоялся несанкционированный митинг после изнасилования местной жительницы, в котором подозреваются мигранты. По данным местных СМИ, участники стихийного митинга потребовали наказать виновных в преступлении. СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Изнасилование", полиция задержала подозреваемого. По данным местных СМИ, он является выходцем из Средней Азии.

"Мы оказываем поддержку региональным властям для того, чтобы правильно смоделировать [действия] и погасить эти волнения. У нас там сейчас находится сотрудник", - сказал Баринов в кулуарах Международного форума года языков коренных народов в России в Ханты-Мансийске.

По его словам, реальная ситуация в Якутске далека от той, которая отображается в средствах массовой информации. "Нет никаких погромов, нет никаких столкновений. Есть просто возмущение людей, которое справедливо, но которое не должно перейти в какие-то экстремальные формы", - пояснил Баринов.

Миграционной проблемы в данном случае нет, добавил он. "Это просто говорит о том, насколько тема межнациональных отношений, межнациональных конфликтов остра и чувствительна. В национальный конфликт может перерасти какая-то бытовая ссора, криминальная разборка", - отметил руководитель агентства.

Международный форум года языков коренных народов в России проходит в Ханты-Мансийске 21 и 22 марта. По информации властей Югры, в форуме принимают участие около 500 человек - представители науки, общественности, органов власти, учителя родных языков России, а также эксперты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Республики Непал, Финляндии, Китая.