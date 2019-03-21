ОНФ: новому руководству Мурманской области стоит заняться проблемами здравоохранения

ТАСС, 21 марта. Новому руководителю Мурманской области предстоит решить накопившиеся проблемы в сфере здравоохранения, экологии и строительства. Таким мнением с ТАСС поделился глава регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Сахневич.

"Главная проблема - проблема здравоохранения, которая не решена в регионе. Попытки были, но проблема осталась, которая беспокоит людей, и много обращений в ОНФ по этой теме", - сказал Сахневич.

О проблемах в сфере здравоохранения региона стало известно после звонка онкобольной Дарьи Стариковой из города Апатиты на Прямую линию Путину в июне 2017 года. Она рассказала, что ей поздно был диагностирован рак четвертой стадии, до этого ее долго лечили от остеохондроза. После этого пациентка прошла лечение в Московской онкоклинике им. Герцена, перенесла операцию по удалению опухоли, однако в мае 2018 года скончалась.

По словам Сахневича, в отрасли накопился целый ряд системных проблем. "Проверки постоянные прокуратуры, и к нам обращаются по лекарственному обеспечению - не хватает различных лекарств. <...> Второе - это острая нехватка врачей, <...> ситуация в поселке Зеленоборском, там пытались сократить отделение Кандалакшской районной больницы, но мы вмешались и отменено было это решение. <...> Яркий пример поселок Раякоски - 200 с лишним человек живут, врач уехал в сентябре 2018 года, и никто палец о палец не ударил до января - февраля", - сказал он.

При этом по инициативе Ковтун в 2019 году в Мурманской области начал действовать проект переселения соотечественников "Доктор". Он позволяет привлечь врачей востребованных специальностей в медучреждения отдаленных районов региона. Проект стал дополнением к уже действующей программе "Арктический доктор", в рамках которой приезжающие на работу врачи из других регионов РФ получают выплаты, имеют право на льготную ипотеку и ряд других преимуществ. Однако, по мнению эксперта, данные мера не привели к существенному прорыву в решении проблем отрасли.

Экология и строительство

Сахневич отметил и другие накопившиеся в регионе проблемные вопросы. "Качество региональных дорог хотелось бы улучшить, экологическая проблема осталась, хоть и началась работа, экологический ущерб накоплен и эту проблему надо решать", - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что угольная пыль от перегрузки топлива в торговом порту Мурманска (ММТП), где уголь является основным грузом, остается одной из самых острых экологических проблем уже несколько лет. ММТП начал внедрять технологии, позволяющие снизить выбросы пыли. Однако, как отмечала Ковтун, говорить о полном решении вопроса рано.

Еще одной проблемной темой представитель ОНФ назвал нехватку жилья. "У нас нет фактически строительства в регионе, мы находимся на одном из последних мест по уровню строительства каких-то объектов и домов", - уточнил он.