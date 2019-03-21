Компания фонда "Сколково" запустила онлайн-курс для обучения врачей-онкодиагностов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Компания "ЮНИМ", резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", открыла набор на первую в России онлайн-программу для врачей, занимающихся диагностикой онкологических заболеваний, обучение будет проходить на реальных данных с применением современных технологий диагностики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"Компания "ЮНИМ", резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда "Сколково", впервые в России открыла онлайн-ординатуру для врачей, занимающихся онкодиагностикой. Некоммерческий образовательный проект предназначен для тех, кто хочет профессионально развивать свои компетенции в области современной онкодиагностики", - говорится в сообщении.

Необходимость запуска программы, как отмечается в сообщении, связана с острым дефицитом кадров в области диагностики онкологических заболеваний в России. По данным Российского общества патологоанатомов, в стране 3132 врача-онкодиагноста на 8037 ставок. При этом недостаточная квалификация этих специалистов зачастую не позволяет выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. Как следствие - длительная диагностика, ошибки в диагнозах и выбор неправильных методов медицинской помощи.

Отмечается, что пройти обучение по программе могут российские выпускники или студенты последних курсов медицинского вуза по специальности "патологическая анатомия", ординаторы или практикующие врачи-онкодиагносты. В течение двух месяцев под руководством ведущих российских и международных онкодиагностов слушатели курса будут исследовать материалы пациентов с подозрениями на все виды рака. Обучение будет проходить дистанционно с помощью разработанной "ЮНИМ" облачной платформы Digital Pathology.

Претендентам для участия в программе необходимо отправить резюме и мотивационное письмо, а также пройти скайп-собеседование. В планах компании - три онлайн- ординатуры и 12 выпускников ежегодно.

"ЮНИМ" более пяти лет занимается разработкой современных технологий для онкодиагностики. Компания разработала облачную платформу - Digital Pathology, которой пользуются сотни врачей по всему миру. Лаборатория ставит диагнозы более чем 3000 пациентам каждый месяц. В 2018 году "ЮНИМ" запустила в Технопарке "Сколково" собственную цифровую патоморфологическую лабораторию и разработала нейросеть, автоматически определяющую характеристики онкологического заболевания.