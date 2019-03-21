Смертность от туберкулеза в Москве снизилась более чем на треть за шесть лет

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Смертность от туберкулеза в Москве с 2012 по 2018 год снизилась на 38,4%. Об этом в четверг сообщила журналистам замглавы столичного департамента здравоохранения Елена Богородская.

"Смертность от туберкулеза в Москве в три раза ниже, чем в Российской Федерации, и в 2018 году снизилась с 2,3 до 1,9 на 100 тыс. населения, или на 16,6%. Всего с 2012 по 2018 год смертность от туберкулеза в Москве снизилась на 38,4%", - сказала она.

По словам Богородской, сегодня в Москве обстановка с туберкулезом - одна из самых благоприятных в стране. По данным за 2018 год, заболеваемость в 1,9 раза ниже, чем в России, и составляет 24,0 на 100 тыс. населения. В сравнении с 2017 годом этот показатель снизился на 11,5%.

Распространенность заболевания в 2018 году составляла 22,9 на 100 тыс. населения, с 2012 года показатель уменьшился на 55,6%. Заболеваемость туберкулезом у детей до 14 лет, постоянно проживающих в Москве, в 2018 году составила 1,8 на 100 тыс. детского населения, что соответствует уровню орфанных (редких) заболеваний и на 25% ниже, чем в 2017 году. Кроме того, с 2012 года число заболевших среди постоянных жителей столицы уменьшилось на 1335 человек (51,6%), сегодня доля больных туберкулезом из постоянных жителей среди всех заболевших составляет 41,8%. Число больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, состоящих на учете, уменьшилось с 2012 года на 344 человека (38,6%) достигнув 547 пациентов или 4,4 на 100 тыс. населения (Российская Федерация - 21,0).

Богородская напомнила, что до 14 апреля включительно более чем в ста медицинских организациях столичного департамента здравоохранения проходит бесплатная акция по выявлению туберкулеза и болезней легких. Кроме того, москвичи смогут посетить лекции, посвященные профилактике туберкулеза. Они будут проходить на базе медицинских учреждений.