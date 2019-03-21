Роспотребнадзор провел десятки контрольных закупок в регионах с начала 2019 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор начал активно применять в регионах новую форму контроля - контрольные закупки у предпринимателей для контроля качества. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Контрольная закупка стала новой формой проверок бизнеса, по ее итогам вносятся данные в единый реестр проверок, который ведет прокуратура. "Согласно данным единого реестра проверок, территориальными управлениями Роспотребнадзора в субъектах РФ на сегодняшний день проведено 89 контрольных закупок", - сказал Куренной.

По его словам, больше всего контрольных закупок проведено в Алтайском крае (20), Тульской области (13), Москве (13) и Санкт-Петербурге (12). "Контрольные закупки проведены в отношении хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги гражданам по продаже товаров, перевозке и других", - отметил представитель Генпрокуратуры. Со своей стороны Генпрокуратура осуществляет контроль за применением новой меры проверок бизнеса, включенной в законодательство с 3 июля 2016 года (она начала применяться с начала этого года после принятия необходимой нормативной базы - прим. ТАСС).

О контрольной закупке

Контрольная закупка была включена в законодательство (в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 3 июля 2016 года. По оценке правительства, проведение проверок в режиме "контрольная закупка" или "тайный покупатель" позволит сократить число плановых проверок, в ходе которой проверяющие пытаются найти нарушения, эффективно решать задачи контроля, а с другой стороны - не вмешиваться в деятельность проверяемой компании.

В минувшем году правом проводить контрольные закупки были наделены Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Путем контрольных закупок Роспотребнадзор может проверять качество продаваемых товаров или услуг, а Росздравнадзор проверять соблюдение правил отпуска лекарственных препаратов, выявлять фальсифицированные или просроченные лекарства и проверять соблюдение условий предоставления платных медицинских услуг.

Одни из первых контрольных закупок Роспотребнадзор провел в январе этого года, проверив совместно с Национальным союзом производителей молока ("Союзмолоко") качество и безопасность сыра и молока в пяти регионах России.

Согласно принятому в ноябре 2018 года постановлению правительства РФ о правилах проведения контрольной закупки, она может проводиться и дистанционно через интернет. После завершения контрольной закупки проводящий ее чиновник объявляет продавцу о том, что это была именно контрольная закупка, предъявляет свое удостоверение и копию приказа о проведении такой закупки. Если купленный товар не изымается для исследований и не испорчен в результате этого мероприятия, продавец должен вернуть деньги должностному лицу, а покупатель - вернуть товар.

Банк России с начала этого года получил возможность в режиме контрольных закупок проверять, не наносит ли деятельность кредитной организации ущерба ее кредиторам и вкладчикам. А Росстандарт, по данным СМИ, предлагает наделить его правом проводить контрольные закупки для контроля точности продажи топлива на бензозаправках.