В Ирландии выпустили памятку по выявлению фейковых новостей

ДУБЛИН, 21 марта. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Гражданам следует проверять достоверность информации, которую они получают из интернета, точно так же, как они интересуются историей подержанного автомобиля при его покупке. Об этом говорится в памятке Национального управления телевещания Ирландии (BAI), которая посвящена теме выявления фейковых новостей.

Организация приводит данные недавнего опроса в странах Евросоюза, согласно которому 83% европейцев убеждены, что фейковые новости представляют угрозу для демократии. При этом более двух третей респондентов сообщили, что лично сталкиваются с фейковыми новостями в интернете по крайней мере раз в неделю.

"Мы не подвергаем сомнению необходимость контроля за происхождением продуктов питания, которые покупаем в магазине, либо историей подержанного автомобиля. Критическое восприятие и перепроверка новостей, которые мы "потребляем", тоже должно стать нормой и войти в привычку", - заявил на страницах газеты Irish Times один из авторов данной инициативы профессор социологии Брайан О'Нил. Прежде всего, по его словам, "потребителю информации" необходимо задаться вопросом какую цель преследует то или иное сообщение, является ли оно новостью, либо выражением точки зрения.

Памятка содержит 10 практических советов, позволяющих, по мнению ее авторов, уточнить достоверность информации. Так, в частности, рекомендуется при чтении не ограничиваться заголовком, который "по определению рассчитан на то, чтобы привлечь внимание" и далеко не всегда корректно передает суть новости. Также стоит обращать внимание на стиль: информация из заслуживающих доверия источников, как правило, хорошо изложена, в ней нет "выпадающих" из контекста предложений. Другой совет - посмотреть, указано ли авторство, ссылки или другая информация об источнике новости. При наличии сомнений, памятка рекомендует посмотреть, подтверждается ли та или иная информация на других сайтах, либо воспользоваться услугами баз данных "fact checking" (проверка фактов), которых в сети становится все больше.