Ассоциация "Друзья Крыма" откроет в следующем месяце интернет-портал о жизни региона

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация "Друзья Крыма" в следующем месяце планирует открыть интернет-портал о жизни в республике. Сайт будет посвящен происходящим в регионе событиям, сказал председатель ассоциации, экс-премьер Словакии, председатель "Общества словацко-российской дружбы" Ян Чарногурский.

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Ранее сообщалось, что клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" были созданы в Болгарии, Греции, Германии и Сербии. По мнению властей, создаваемые за рубежом клубы ассоциации "Друзья Крыма" демонстрируют "существенные результаты народной и общественной дипломатии".

"Готовится интернет-портал "Друзей Крыма", он должен быть запущен в следующем месяце. Он будет доступен на нескольких языках, конечно же во всем мире. И попытки изолировать Крым будут иметь еще одну трещину", - сказал он во время выступления на международной конференции "Крым в современной геополитике - 5 лет Крымской весне".

Чарногурский отметил, что попытка изолировать Крым от остального мира, являющаяся другой стороной санкций, не удается.

"В Крым пребывают иностранные делегации и туристы, пациенты, многие люди в мире видят, что запад относится к Крыму не справедливо. Под влиянием разной информации в разных странах начали появляться клубы и форумы друзей Крыма, пока они находятся в 18 странах мира, на трех континентах. Друзья Крыма встречаются, рассказывают о том, что нового в Крыму, распространяют правду о республике и показывают, что ни один шаг против Крыма не остается без ответа", - добавил он.

Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили участники конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", которая прошла в ноябре 2017 года в Ялте. Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщал, что клубы "Друзей Крыма" созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии. Они созданы для продвижения интересов Крыма и доведения объективной информации о крымском референдуме и жизни в Крыму.