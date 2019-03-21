Власти Крыма будут развивать пляжную инфраструктуру в западной части региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают возможность развития пляжной инфраструктуры в западной части полуострова, где протяженность естественных пляжей составляет до 15 км, сообщил в четверг на свой странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов по итогам заседания архитектурно-градостроительного совета региона.

Западная часть Крымского полуострова представляет собой естественные песчаные пляжи.

"Речь идет о таких территориях, как пляжи вдоль трассы Саки - Евпатория, а также пляжи Сакского, Черноморского, Раздольненского районов, длина которых составляет по 10 - 15 км, а ширина - более 100 м. Таких масштабов на Южном берегу нет, поэтому именно на таких перспективных территориях стоит развивать инфраструктуру", - написал он.

Кроме того, благоустройство и реконструкция набережных пройдет в селе Рыбачье под Алуштой и в пгт Николаевка Симферопольского района.

Глава республики отметил, что в ближайшее время будут внесены все предложения по формированию бюджета на проектирование, разработку технической документации данных пляжных территорий.

Ранее сообщалось, что в купальном сезоне этого года в Крыму планируется работа 460 пляжей, что на 14 больше, чем в 2018 году. По данным министерства курортов и туризма республики, в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.