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Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания

Нанесенный на упаковку такой знак должен сообщать покупателям, что продукт гарантированно пригоден для питания детей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке. Соответствующее положение включат в законопроект об основных гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание, разрабатываемый Яровой совместно с профильными министерствами.

"Новой эффективной мерой могло бы стать формирование единого добровольного знака о соответствии детского питания техрегламентам и нацстандартам (ГОСТам). Производители детского питания после обязательной и добровольной оценки соответствия продуктов детского питания смогут наносить такой знак на свою продукцию как свидетельство соответствия всем как обязательным, так и важным, полезным условиям ГОСТов", - сказала Яровая в четверг на заседании экспертного совета, где депутаты совместно с представителями Минпросвещения, Минздрава, Минтруда и других профильных ведомств обсудили концепцию документа.

По словам политика, введение единого знака станет и репутационным стимулом для производителей, и способом информирования потребителей о том, что продукт гарантированно пригоден для питания детей. Яровая подчеркнула, что введение такого знака не будет противоречить правилам Евразийского экономического союза.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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