Сочи в июне примет международную конференцию по биобезопасности

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вторая международная конференция о глобальных угрозах биологической безопасности пройдет в Сочи 20-21 июня. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что на расходы, связанные с подготовкой и проведением этого мероприятия, из федерального бюджета будет выделено 14,1 млн рублей. МИД России поручено обеспечить выдачу виз участникам и гостям конференции и представителям прессы без взимания сборов.

Первая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" состоялась в Сочи в ноябре 2017 года. На нее приехали более 100 участников из 40 стран, в том числе представители международных и общественных организаций, экспертного и научного сообщества из России, США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и Индии.