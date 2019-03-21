МГУ объявил о запуске интернет-проекта "Атлас флоры России"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пользователи смартфонов смогут принять участие в создании "Атласа флоры России" - проекта, который запустил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Собранные на интернет-платформе iNaturalist данные помогут ученым составить подробные карты распространения видов растений на территории страны, сообщила в четверг пресс-служба университета.

"Гербарий МГУ запустил новый проект "Атлас флоры России" <...> Каждый пользователь с помощью платформы iNaturalist может загрузить в систему фотографию растения с геоданными и помочь проекту. По загруженным фотографиям нейросетевые алгоритмы и специалисты <...> точно определяют вид растения и получают информацию о месте его произрастания. Цель нового проекта - собрать массив фотосвидетельств о деревьях, кустарниках и травах страны от любителей природы и профессиональных натуралистов", - говорится в сообщении.

Для участия в проекте не требуется глубоких знаний, пользователю смартфона нужно лишь установить мобильное приложение iNaturalist и загрузить фото растения и данные о геолокации. С каждой загруженной в систему фотографией нейросеть становится умнее и допускает меньше ошибок при распознавании растения.

"После загрузки фотографии вид растения определяют сначала нейросетевые алгоритмы, а потом эксперты-ботаники верифицируют автоматическое определение и загружают данные в проект. Платформа iNaturalist позволяет с компьютера загружать фотографии растений большими сериями, а также гибко работать с геоданными. Приложение для смартфонов дает возможность загружать данные в систему из любой точки, где есть мобильный интернет, и определять растения за пару секунд", - сообщает пресс-служба МГУ.

Грантовую поддержку проекту оказывают Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Москвы. Ранее сотрудники Московского университета в рамках проекта "Ноев ковчег" создали "Цифровой гербарий МГУ" - крупнейшую в России базу данных о биоразнообразии, насчитывающую изображения 976 000 гербарных образцов и сведения о том, кто, где и когда собрал эти растения. Она продолжает развиваться как профессиональная платформа по документации разнообразия растений России и мира.