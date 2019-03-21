Число волонтеров в России увеличилось вдвое в 2018 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число волонтеров в России по итогам 2018 года увеличилось вдвое и превысило 14 млн человек, более трети россиян разделяют идеи добровольчества. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Росмолодежи.

"Что касается результатов исследования фонда "Общественное мнение", число добровольцев по итогам 2018 года удвоилось и составило более 14 млн человек, а 34% наших граждан разделяли идеи добровольчества", - сказала она.

Голикова добавила, что на начало 2018 года в России насчитывалось от 5 до 7 млн человек, занятых в добровольческой деятельности, и порядка 15% граждан старше 18 лет подтверждали свое участие в волонтерстве.

Работа с волонтерами

Порядка 25 тыс. специалистов по работе с волонтерами должны быть профессионально обучены к 2024 году в рамках федерального проекта "Социальная активность".

"Также хочу отметить, что к 2024 году на всей территории страны должна функционировать системы социальной поддержки добровольцев. Необходимо создать сеть специализированных центров поддержки добровольчества, на базе которых должны быть профессионально обучены 25 тыс. специалистов для работы с добровольцами", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что для волонтеров будут утверждены награды и звания и будет оказываться материальная и нематериальная поддержка. "Уже начиная с этого года в рамках проекта будет осуществляться конкурсный отбор на предоставление соответствующим структурам грантов по лучшим практикам в сфере добровольчества", - добавила Голикова.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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