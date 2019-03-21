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Василию Лановому в Никитском ботсаду Ялты вручили названную в честь него хризантему

В будущем новый сорт цветка планируется включить в Государственный Реестр селекционных достижений России
Василий Лановой Пресс-служба Никитского ботанического сада
Описание
Василий Лановой
© Пресс-служба Никитского ботанического сада

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Народному артисту СССР Василию Лановому в Никитском ботаническом саду в Ялте вручили выращенную здесь и названную в честь него хризантему. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Никитского сада - Национального научного центра РАН.

"Зная о приезде Василия Семеновича [Ланового] заранее, мы решили подготовить ему сюрприз. Выбрали самую роскошную крупноцветковую хризантему селекции Никитского сада и назвали ее "Василий Лановой", - приводятся в сообщении слова директор ботсада, члена корреспондента РАН Юрия Плугатаря.

Цветок с соответствующим подарочным сертификатом и паспортом вручили артисту прямо на сцене после концерта "Слово и Музыка", в котором Лановой принимал участие. "Он [Лановой] был искренне тронут и тут же пошутил в свойственной ему манере: "Привет, "Василий Лановой"! Поехали в Москву, домой! ", - говорится в сообщении.

Сейчас готовятся документы для передачи хризантемы в Госсортоиспытание, чтобы в дальнейшем включить сорт "Василий Лановой" в Государственный Реестр селекционных достижений России.

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