Василию Лановому в Никитском ботсаду Ялты вручили названную в честь него хризантему

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Народному артисту СССР Василию Лановому в Никитском ботаническом саду в Ялте вручили выращенную здесь и названную в честь него хризантему. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Никитского сада - Национального научного центра РАН.

"Зная о приезде Василия Семеновича [Ланового] заранее, мы решили подготовить ему сюрприз. Выбрали самую роскошную крупноцветковую хризантему селекции Никитского сада и назвали ее "Василий Лановой", - приводятся в сообщении слова директор ботсада, члена корреспондента РАН Юрия Плугатаря.

Цветок с соответствующим подарочным сертификатом и паспортом вручили артисту прямо на сцене после концерта "Слово и Музыка", в котором Лановой принимал участие. "Он [Лановой] был искренне тронут и тут же пошутил в свойственной ему манере: "Привет, "Василий Лановой"! Поехали в Москву, домой! ", - говорится в сообщении.

Сейчас готовятся документы для передачи хризантемы в Госсортоиспытание, чтобы в дальнейшем включить сорт "Василий Лановой" в Государственный Реестр селекционных достижений России.