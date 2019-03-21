Автор системы по поиску экстремизма в сети победил в конкурсе профмастерства на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Создатель системы по поиску скрытых экстремистских материалов в интернете Алексей Захаров победил в конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!" в категории "Профессиональные инженеры", сообщили в четверг в пресс-службе Уральского федерального университета, где проходил завершающий этап.

"В категории "Инженерное искусство молодых" для студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов инженерно-технических специальностей победил Антон Осипов из Сургутского государственного университета. В категории "Профессиональные инженеры" для работающих на предприятиях Уральского федерального округа победил Алексей Захаров из Югорского НИИ Информационных технологий", - говорится в сообщении.

Как отметил ТАСС Алексей Захаров, участие в конкурсе дает возможность раскрыть свой профессиональный потенциал. "На конкурсе я представил автоматизированную систему поиска и анализа информации в сети интернет, которая помогает выявлять запрещенные материалы, в том числе относящиеся к экстремизму, терроризму, наркоторговле и так далее", - сказал Захаров.

По словам победителя, проблема поиска запрещенных материалов состоит в том, что подобная информация часто представлена скрыто, а ее количество постоянно растет. "Система находит материал за счет технологии машинного обучения. Она способна различать материалы, близкие к экстремистским, и отправлять их на дополнительную проверку экспертам, которые делают вывод о статусе конкретных материалов или сайтов", - пояснил Захаров.

Проект "Славим человека труда!" - это комплекс инициатив, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Разработан Свердловским региональным отделением "Всероссийский совет местного самоуправления" в 2010 году. Проект включает в себя конкурс профессионального мастерства, общероссийский фестиваль кино- и интернет- проектов "Человек труда", образовательный проект "Лаборатория профессий".