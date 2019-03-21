В Москве представили книгу, посвященную 45-летию спецподразделения "Альфа"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ветеран спецподразделения по борьбе с терроризмом "Альфа" Алексей Филатов представил в Москве книгу об офицерах, служивших в группе. Как сообщил он журналистам на пресс-конференции в четверг, выход книги приурочен к 45-летию создания "Альфы", которое будет отмечаться в июле.

"Она так и называется - "Люди "А". В своей книге я сознательно ушел от дословного пересказа событий, моей целью не было написать энциклопедию жизни спецподразделения. Книга представляет собой интервью с людьми, в разное время служившими в "Альфе". Ее цель - вызвать эмоции, сопереживание тем, кто проходил службу в этой особой структуре", - рассказал Филатов.

По его словам, из известных людей, чьи судьбы отражены в книгах, можно выделить бывшего командира Альфы Юрия Торшина, группа которого в 2002 году уничтожила главаря террористов Мовсара Бараева, захватившего заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Отдельная глава посвящена ветерану "Альфы" Сергею Милицкому, который принимал участие в операции по освобождению заложников в Буденновске в 1995 году: он был тяжело ранен и потерял глаз. "Милицкий хотел уйти со службы после этого, однако командиры уговорили его остаться. Он стал штатным переговорщиком "Альфы" и убедил многих террористов, захвативших заложников, сдаться без боя", - рассказал Филатов. Он добавил, что идею книги ему подсказал народный артист России, автор негласного гимна подразделения "Альфа" Леонид Якубович, который участвовал в редактировании.

История группы

Группа "А" /"Альфа"/ была создана 29 июля 1974 года при 7-м Управлении КГБ СССР по распоряжению председателя КГБ Юрия Андропова. В первый состав спецподразделения вошли 30 офицеров, 17 из них были мастерами спорта. Андропов взял под личный контроль создание новой спецгруппы и лично утверждал первый состав.

Первым заданием "Альфы" стало "боевой прикрытие" обмена генерального секретаря ЦК Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в декабре 1976 года в Швейцарии. А одной из первых успешных операций стала нейтрализация террориста, угрожавшего взорвать взрывчатку на территории посольства США в 1979 году.

Серьезное боевое крещение "Альфа" получила 27 января 1979 года, когда ее бойцы при поддержке "мусульманского батальона" штурмом взяли президентский дворец Амина "Тадж-Бек" в Афганистане. Дворец охраняли более 2 тыс. человек, в то время как спецназовцев было всего 360. Но тогда "Альфа" понесла и первые потери, погибли два офицера - капитаны Геннадий Зудин и Дмитрий Волков.

После августа 1991 года задачей "Альфы" стала защита президента СССР, а затем и президента РСФСР, особенно во время его первых поездок в Азербайджан и Армению. С 1998 года "Альфа" входит в Центр специального назначения ФСБ России. Последние годы спецназ ФСБ стал основной силой, призванной локализовать и уничтожать международный терроризм на Северном Кавказе.