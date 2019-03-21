СМИ: Джимми Картер установил рекорд по продолжительности жизни среди всех президентов США

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Джимми Картер, занимавший пост президента США в 1977-1981 годах, стал рекордсменом по продолжительности жизни среди всех лидеров Соединенных Штатов. В четверг ему исполнилось 94 года и 172 дня.

Как отметила газета The Atlanta Journal-Constitution, ранее рекорд принадлежал 41-му президенту Джорджу Бушу - старшему. Он умер 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет и 171 дня.

Картер также установил другой рекорд, прожив дольше всех глав Белого дома после истечения президентского срока, - 38 лет и три месяца. На момент избрания 39-м президентом ему было 52 года, в то время как средний возраст вступления на высший государственный пост в США - 55 лет и три месяца.

Лишь пяти бывшим президентам страны - Джону Адамсу, Герберту Гуверу, Рональду Рейгану, Джеральду Форду и Джорджу Бушу - старшему - удавалось пережить свое 90-летие. Рейган и Форд умерли в возрасте 93 лет (в июне 2004 года и декабре 2006 года соответственно).

Помимо Картера ныне здравствуют еще три экс-президента: 72-летний Билл Клинтон (1993-2001), 72-летний Джордж Буш - младший (2001-2009) и 57-летний Барак Обама (2009-2017).

О Картере

Картер родился 1 октября 1924 года в городе Плейнс (штат Джорджия) в семье фермера. С 1947 по 1953 год служил офицером-подводником на Тихоокеанском и Атлантическом флотах, вышел в отставку после смерти отца, вернулся на ферму и занялся расширением семейного сельскохозяйственного бизнеса. В 1962 году был избран сенатором законодательного собрания Джорджии, в 1970 году - губернатором штата.

Белый дом демократ Картер возглавил в январе 1977 года, одержав победу над соперником из Республиканской партии Фордом. В ноябре 1980 года он проиграл выборы республиканцу Рейгану. При Картере США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Однако в связи с вводом советских войск в Афганистан Картер принял решение не передавать этот документ на одобрение в Сенат, запретил поставки пшеницы из США в СССР и бойкотировал Олимпийские игры в Москве.

Покинув 20 января 1981 года Белый дом, Картер занялся преподавательской деятельностью в Университете Эмори в Атланте, а также основал неправительственную организацию Центр Картера, в задачи которой входят содействие в решении политических конфликтов, защита прав человека и благотворительность.

В 2002 году Картеру была присуждена Нобелевская премия мира. Этой награды он был удостоен, в частности, за большой вклад в усилия по поиску мирных решений международных конфликтов и продвижению демократии.