Певец Ар Келли попросил суд отпустить его на гастроли

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Обвиненный в насилии американский певец Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли), которому запрещено покидать территорию его родного штата Иллинойс, обратился к суду с просьбой разрешить ему выехать за рубеж на гастроли для того, чтобы заработать достаточно средств для выплаты алиментов и возмещения юридических расходов.

Как сообщило агентство Associated Press (AP), юристы Келли направили соответствующее ходатайство в суд округа Кук в Иллинойсе, где рассматривается дело певца. В нем они утверждают, что исполнитель "не может работать и, соответственно, зарабатывать деньги, если он не может выезжать из Иллинойса или Соединенных Штатов". В связи с этим Келли не в состоянии выплачивать алименты своей бывшей жене в размере более $20,8 тыс. в месяц, как ранее предписал суд, говорится в прошении. Также певцу из-за этого якобы не по карману услуги адвокатов и прочие юридические расходы, утверждает защита.

Она просит разрешить 52-летнему Ар Келли совершить поездку в Дубай (ОАЭ) и дать там пять концертов. По словам адвокатов, эти шоу были запланированы еще до ареста певца в феврале текущего года и предъявления ему обвинений. В ходе поездки исполнитель собирался встретиться с властями эмирата, но какую сумму он должен получить за концерты в ОАЭ, в документах суда не указывается. По данным AP, суд примет решение по поводу ходатайства музыканта уже в ближайшие дни.