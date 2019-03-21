В Липецке начали проверку информации о раскрытии врачами персональных данных пациентов

ТАСС, 21 марта. Руководство управления здравоохранения Липецкой области начало внутреннюю проверку после сообщений о якобы распространении сотрудниками ведомства персональных данных пациентов с тяжелыми заболеваниями, заявил ТАСС руководитель пресс-службы администрации региона Михаил Шаршаков.

В четверг общественное движение "Пациентский контроль" разместило на своей странице в Facebook информацию о том, что управление здравоохранения области при объявлении аукционов на оказание медицинских услуг в неотложной форме якобы раскрыло персональные данные пациентов. По данным движения, в выписках из протоколов комиссии указаны ФИО, домашний адрес, диагноз и прочая информация о пациентах.

"О ситуации известно. В настоящий момент в управлении здравоохранения Липецкой области проходит внутренняя проверка", - сказал Шаршаков.

По данным общественного движения, это не первый случай, когда в сети появляются персональные данные пациентов. "Это ФИО, домашний адрес, диагноз, код по МКБ (Международная классификация болезней), профиль и так далее. С 2018 года нами обнаружено уже восемь закупок с личными данными пациентов в открытом доступе", - говорится в сообщении в Facebook.

Проверку информации в четверг также начала прокуратура региона. "С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения неукоснительного соблюдения федерального законодательства о защите персональных данных прокуратура области организовала проверку по данному факту", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Общественное движение "Пациентский контроль" создано в 2011 году. Движение ставит цель силами самих пациентов обеспечить эффективный контроль предоставления полноценной медицинской помощи в регионах России.