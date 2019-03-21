МВД запустило поэтический флешмоб

"Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет. Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А. С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье", - сообщила она.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. МВД России запустило всероссийский поэтический флешмоб, приуроченный к Всемирному дню поэзии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, флешмоб приурочен к Всемирному дню поэзии, который отмечается в четверг. Кроме того, акция проходит в год 220-летия со дня рождения Пушкина.

"МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке", - сказала Волк.

В акции уже приняли участие сотрудники полиции из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска. Стихотворение прозвучало на русском, адыгейском, татарском, башкирском, якутском, осетинском, марийском, бурятском, чувашском и удмуртском языках.