МВД запустило поэтический флешмоб

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. МВД России запустило всероссийский поэтический флешмоб, приуроченный к Всемирному дню поэзии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет. Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А. С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье", - сообщила она.
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Сегодня — Всемирный день поэзии. И мы запускаем флешмоб! —- «Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет. Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Флешмоб приурочен ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта. Кроме того, акция проходит в год 220-летия со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина»,- сообщила официальный представитель МВД России #ИринаВолк. «МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» нужно продекламировать на своем родном языке. Во флешмоб уже приняли участие сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска.Стихотворные строки прозвучали на русском, адыгейском, татарском, башкирском, якутском, осетинском, марийском, бурятском, чувашском и удмуртском языках», - добавила И. Волк. _____ Запишите видео, как вы читаете отрывок или всё стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновенье...», и выложите его в своих соцсетях. Хештег к видео — #ПушкинОбъединяет. Главное условие: прочитать текст нужно на вашем родном языке. Пусть все услышат, как звучит великое произведение поэта на разных языках России. #МВД #МВДРоссии #полиция #полицияРоссии #ИринаВолк #Пушкин #Россия #деньпоэзии #поэзия #police #russianpolice #russia #mvdrussia #mvdrf #pushkin #лицаполиции #пушкинобъединяет
По словам Волк, флешмоб приурочен к Всемирному дню поэзии, который отмечается в четверг. Кроме того, акция проходит в год 220-летия со дня рождения Пушкина.
"МВД России предлагает всем желающим присоединиться к флешмобу. Главная особенность акции в том, что стихотворение Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке", - сказала Волк.
В акции уже приняли участие сотрудники полиции из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска. Стихотворение прозвучало на русском, адыгейском, татарском, башкирском, якутском, осетинском, марийском, бурятском, чувашском и удмуртском языках.