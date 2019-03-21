Жителям Петербурга предложили выбрать фонтаны, которые будут восстановлены в этом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предложили горожанам выбрать три фонтана, которые будут реконструированы и восстановлены до конца текущего года. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора города, голосование стартовало в четверг и продлится до 3 апреля.

"В рамках опроса горожане выберут три фонтанных комплекса, которые будут восстановлены в 2019 году. Они станут первыми объектами масштабной программы восстановления и реконструкции городских фонтанов, которая формируется по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

Отдать свой голос за один из пяти объектов жители Петербурга могут на официальном сайте правительства города. Так, выбрать предлагается из следующих вариантов: фонтан и скульптура "Мальчик и гуси" на проспекте Королева, фонтан в саду композитора Андрея Петрова, комплексы в Любашинском саду, в саду имени 30-летия Октября, а также на Лермонтовском проспекте.

По официальным данным, в настоящее время из 105 городских фонтанов в реконструкции нуждаются около половины, многие из них почти полностью разрушены. "Фонтаны - технически сложные сооружения, ремонтировать которые нужно в среднем каждые десять лет - из-за агрессивной водной среды, переувлажнения, постоянной вибрации. В условиях дефицита бюджетных средств ежегодно в городе ремонтируется один, максимум два фонтана", - пояснили в Смольном.

Объекты для голосования были отобраны с учетом реализации программы по формированию комфортной городской среды. Отмечается, что возможность восстановить сразу три комплекса появилась благодаря оптимизации расходов государственного унитарного предприятия "Водоканал".