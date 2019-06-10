Электронное голосование и интернет-преступления. О чем новый доклад Татьяны Москальковой

Доклад уполномоченного по правам человека в РФ подводит итог деятельности омбудсмена за прошедший год. Что сказано в этом документе о правах и политических свободах граждан — в материале ТАСС. Избирательный кодекс, электронное голосование и наблюдатели В 2018 году прошли выборы президента России и единый день голосования. По сравнению с прошлыми годами немного увеличилось количество обращений по вопросам регистрации избирателей. Заявители жаловались на исключение их из списка избирателей или на отказ включить их в этот список. В результате работы аппарата уполномоченного восстановлены избирательные права более 2000 человек по шести индивидуальным и коллективным жалобам.

Электронные избирательные технологии повышают открытость выборов, отмечается в докладе. "Развитие электронных технологий в области избирательного процесса способствует снижению возможностей для злоупотреблений и нарушений избирательных прав граждан. Я поддерживаю проведение эксперимента по электронному голосованию, который планируется осуществить в 2019 году на 30 универсальных цифровых избирательных участках города Москвы", — заявила ТАСС Татьяна Москалькова. В 2018 году продолжалась реализация государственной программы "Доступная среда" на 2011–2020 годы, благодаря которой увеличилось количество помещений для голосования, расположенных на первых этажах и имеющих специальное оборудование для инвалидов. Также выросло число избирательных участков, расположенных на вторых этажах, но имеющих специальное оборудование. Омбудсмен поддерживает идею создания избирательного кодекса РФ для структурирования и упрощения выборного законодательства. Институт наблюдателей нужно совершенствовать, и для этого нужны дополнительные законодательные решения, говорится в докладе. Целесообразно внедрить практику общественного наблюдения на выборах всех уровней: "Введение общественного наблюдения лицами беспристрастными и в то же время компетентными будет являться действенной гарантией обеспечения гласности в работе избирательных комиссий". Находясь под стражей или под домашним арестом, до приговора суда человек считается невиновным и имеет право избирать и быть избранным, но при этом он сталкивается со значительными ограничениями для участия в избирательной кампании в качестве кандидата, отмечается в докладе. Законами не закреплен механизм участия в выборах в качестве кандидата в таких условиях — для этого требуется урегулировать порядок нотариального удостоверения соответствующих документов. Упрощенное получение гражданства и "паспортная амнистия"

Обращения по вопросам гражданства В 2018 году омбудсмен получила 652 обращения по вопросам гражданства. В 2017 и 2016 годах таких жалоб было 580 и 801 соответственно. 92% жалоб поступило от лиц, проживавших в странах ближнего зарубежья, главным образом от граждан Украины (27,5%), Узбекистана (10,8%), Армении (8,6%), Казахстана (6,7%) и Таджикистана (5,9%). В 2018 году гражданство РФ получили более 268 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Это на 4,5% больше, чем в 2017 году. Подавляющее большинство новоиспеченных граждан России — приезжие из стран СНГ (95,3%), граждане Европейского союза составляют лишь 0,3%. От иностранных граждан поступило 42,3 тыс. заявлений о признании их носителями русского языка (прирост составил почти 185%), из них в гражданство РФ были приняты 16,4 тыс. человек. Продолжение

Уполномоченный по правам человека поддержала разработанный МВД России проект закона, по которому гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить иностранцы: окончившие с отличием государственные вузы по очной форме обучения;

уроженцы РСФСР, имевшие гражданство СССР, у которых есть разрешение на временное проживание или вид на жительство, а также усматривается устойчивая правовая связь с Россией;

квалифицированные специалисты, востребованные российской экономикой. Законопроект освобождает граждан Белоруссии и тех граждан Украины, которые являются потенциальными носителями русского языка и используют его в быту, от прохождения собеседования на знание русского языка. Москалькова предлагает включить в категорию иностранцев, которые могут быть признаны носителями русского языка, всех проживавших или проживающих на территории бывшего СССР, кто владеет русским языком и повседневно использует его. Это даст им право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Для людей, чьи паспорта были признаны необоснованно выданными из-за нарушений, Москалькова предлагает объявить "паспортную амнистию". Под нее должны подпасть те, кто длительное время жил в России и имеет "устойчивую правовую связь с РФ". "Представляется справедливым и разумным в отсутствие доказательств того, что первично полученный российский паспорт был выдан на основе подложных документов либо заведомо ложным или недостоверным сведениям, решать вопрос гражданства Российской Федерации этой категории лиц в упрощенном порядке", — отмечает уполномоченный по правам человека. Жалобы на "цифру", право на атеизм и критерии экстремизма

Обращения по вопросам свободы совести и вероисповедания В 2018 году омбудсмен получила 2766 обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания, из них 46 коллективных. Число обращений возросло по сравнению с 2017 годом более чем в три раза (в 2017 году — 810). 95% жалоб связано с введением электронной идентификации личности. Продолжение

"Граждане заявляли о своем несогласии с применением информационных технологий при идентификации личности, со сбором, обработкой и предоставлением персональных данных (в том числе биометрических данных) для передачи по каналам связи в целях проведения идентификации посредством сети Интернет", — отметила Москалькова. Авторы обращений выступали против размещения персональных данных в единой системе идентификации и аутентификации, единой биометрической системе, против использования платежной карты "Мир", электронных паспортов, СНИЛС, ИНН. "Такое отношение граждан к цифровизации — следствие недостаточной разъяснительной работы со стороны сотрудников банковской системы, отделений Пенсионного фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Мы постарались восполнить недостаток правового просвещения подробными разъяснениями по каждому обращению", — подчеркнула Москалькова. В 2017 году Верховный суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Член организации, гражданин Дании Деннис Кристенсен был приговорен к шести годам колонии за организацию деятельности экстремистской организации. "Эти события заставляют задуматься о наличии коллизии между конституционным правом исповедовать свою религию индивидуально или совместно с другими и признаками экстремистской деятельности, указанными в статье 282.2 УК РФ. Безусловно, любая экстремистская деятельность недопустима, но также недопустимы расплывчатые критерии отнесения религиозных материалов к экстремистским, когда фактически любой федеральный судья по своему усмотрению может запретить любую книгу, изображение, видео- или аудиозапись", — считает омбудсмен. Свобода совести подразумевает и право не исповедовать никакой религии, отмечает Москалькова: "Я получаю жалобы и на негативное влияние религиозных организаций. В частности, есть граждане, которые считают нарушением своих прав навязчивую миссионерскую деятельность "Свидетелей Иеговы", которые приходили к ним в дом или останавливали на улице, настойчиво предлагали купить литературу и войти в их ряды. При этом граждане указывали, что были случаи, когда эти миссионеры записывали в своих учетных книгах данные об их месте проживания. Люди расценивают это как вторжение в их личную жизнь, а иногда — как угрозу их безопасности". Омбудсмен полагает, что адепты "Свидетелей Иеговы" не должны преследоваться по субъективным основаниям, но и они не должны ущемлять права других людей. Свобода передвижения и неконтролируемая миграция Актуальность права на свободу передвижения по стране и за ее пределами в последнее десятилетие существенно возросла, говорится в докладе.

Внутренняя миграция В 2008 году внутренняя миграция составила 1,9 млн человек (1% населения). В 2018 году поменяли место жительства внутри России 4,34 млн человек (3% населения). Продолжение

Уполномоченный получила 78 обращений, связанных с реализацией права на свободу передвижения и выбора места жительства. Наибольшая часть (33 жалобы) связана с вопросами регистрации по месту пребывания и месту жительства. Это затрудняет получение медпомощи, образования, социального обеспечения, трудоустройство, участие в выборах. Часто такие проблемы возникают из-за низкой правовой грамотности самих граждан, недостаточной подготовки тех, кто оказывает им юридические услуги, из-за обмана со стороны работодателей. "Работодатели, изымая у мигрантов документы для оформления трудовых отношений, создают тем самым предпосылки для развития бездомности. Да и сами мигранты, прибывшие на заработки, могут потерять документы. В любом случае человек попадает в ситуацию, когда без паспорта невозможно вернуться домой, а без регистрации — восстановить паспорт", — пояснила Москалькова. При этом, в отличие от иностранцев, россиянам не разрешается регистрироваться по адресу работодателей. Решить проблему неконтролируемой миграции могло бы создание специальных центров по оформлению временной регистрации, для чего требуется воля законодателя, говорится в докладе. Электронные обращения и цифровой паспорт Нужно повсеместно внедрять форматы электронного взаимодействия граждан и должностных лиц — через электронные приемные, мессенджеры, чаты и т.п., отмечает Москалькова. Для этого необходимо приступить к разработке "цифрового" законодательства. В частности, законодателям рекомендуется активизировать разработку нового федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ".

Создание единого электронного паспорта гражданина могло бы облегчить доступ ко всем сервисам и базам данных федеральных, региональных и местных органов власти. Это повысит удобство взаимодействия граждан с органами публичной власти. Несогласованные публичные акции и необоснованные отказы В 2018 году Москалькова получила 22 обращения по вопросам организации и проведения публичных мероприятий. Главным образом они касалась согласования места и времени проведения массовых мероприятий (45%). Заявители жаловались на необоснованные отказы в согласовании акций, обращались с просьбами о содействии в их организации.

Количество несогласованных акций В 2018 году, по сравнению с предыдущим годом, количество несогласованных акций снизилось на 13%. По данным МВД России, в общей сложности в них приняли участие порядка 58 тыс. граждан. Продолжение

Право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования носит уведомительный, а не разрешительный характер. Закон предписывает организатору в письменной форме уведомить о проведении акции уполномоченный орган власти, а также согласовать ее место и время в случае проведения мероприятия вне специально отведенных мест. "Однако приходится констатировать, что уведомительный порядок организации публичного мероприятия в ряде регионов фактически подменяется разрешительным со всеми сложностями процедуры согласования и широтой усмотрения должностных лиц", — сказала Москалькова. Необоснованные отказы, предложение альтернативных площадок, заведомо не устраивающих организаторов акций, нежелание искать компромиссы нарушают законное право людей на свободу слова и, как следствие, провоцируют на проведение стихийных, несогласованных массовых мероприятий. Проявление неуважения к праву граждан на свободу слова и проведение публичных акций способствует изменению общественных настроений, разрушает веру в справедливость и закон, отмечает омбудсмен.

Решения ЕСПЧ За последние шесть лет в связи с нарушениями права на проведение публичных мероприятий в РФ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил 19 исков от 53 заявителей. Общая сумма компенсаций по ним составила 497 тыс. евро. Продолжение

Предметом рассмотрения ЕСПЧ становилась непропорциональность вмешательства государства в свободу собраний при согласовании и пресечении публичных мероприятий, применение силы в отношении участников манифестаций, обоснованность мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в связи с организацией и проведением публичных мероприятий, законность привлечения к административной ответственности организаторов и участников акций. Москалькова видит необходимость в совершенствовании федерального и регионального законодательства, чтобы определить пределы вмешательства органов власти в реализацию права на организацию и проведение публичного мероприятия. Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" не устанавливает четких и исчерпывающих оснований для запрета публичного мероприятия. В статье 8 этого закона, устанавливающей требования к местам проведения публичных мероприятий, омбудсмен считает нужным предусмотреть минимальные требования к местам проведения публичных мероприятий: наличие транспортной и иной инфраструктуры, достаточной площади, соответствие санитарным нормам и правилам. Процедура согласования массового мероприятия с органами публичной власти тоже нуждается в регулировании, говорится в докладе. В ней могли бы участвовать уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. Омбудсмен предлагает правительству РФ создать интегрированный электронный портал публичных мероприятий, который позволил бы организаторам направлять уведомления о проведении массовой акции и получать информацию о результатах ее согласования, а участникам обеспечивал бы своевременный доступ к информации. В рамках этого проекта можно сделать интерактивную карту публичных мероприятий, где любой человек онлайн сможет узнать о месте и времени проведения публичных мероприятий в его регионе. А организаторы получат возможность планировать свои публичные мероприятия заранее, без ущерба интересам других граждан, общества и государства. В конечном счете это позволит оптимизировать процедуру согласования публичных акций, сократить количество несогласованных акций и граждан, привлекаемых к ответственности за участие в них, сказано в докладе. Интернет-преступления и замещение человека технологиями В 2017–2018 годах омбудсмену поступило 102 обращения, касающихся соблюдения прав граждан в связи с использованием информационных технологий, прежде всего интернета.